Trump scatena una campagna per ribaltare la sconfitta alle elezioni

Negli ultimi quattro giorni l’ostruzionismo del presidente americano Donald Trump è diventato una campagna a tutta forza per rovesciare il risultato delle elezioni che due settimane fa hanno visto la vittoria del democratico Joe Biden. Nei primi giorni il presidente uscente ha rifiutato di ammettere la sconfitta, non ha preso più appuntamenti pubblici e ha contestato la regolarità del voto. In una seconda fase ha ordinato agli avvocati di presentare una miriade di ricorsi legali, che però sono stati tutti bocciati dai tribunali per mancanza di prove tranne alcuni minori che non spostano nulla. Adesso siamo a una terza fase, senza precedenti nella storia americana, che si basa sulla speranza da parte di Trump di una forzatura della Costituzione: vuole che i grandi elettori in alcuni stati chiave non votino come devono per Joe Biden ma per lui. E vuole ottenere questo risultato con il potere politico che ancora conserva nelle mani e con molta propaganda.

