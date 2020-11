Perché contro Trump vince la calma. Parla Fetterman, star dei dem

Bianco, alto oltre due metri, tatuato, rasato con il pizzetto – “una tattica per far dimenticare che non ho capelli”, dice – John Fetterman sembra tutto tranne che il vicegovernatore di uno stato americano, della Pennsylvania per la precisione. Non solo per il suo aspetto da uomo medio e i vestiti della working class, ma anche per la sua modestia estrema che quasi intralcia la nostra conversazione. Al telefono è tutto un “no, ma io non ho fatto niente di che”, “figuriamoci se è merito mio”, “non credo di essere la nuova stella dei dem”. Fino a venti giorni fa, il suo nome lo conoscevano solo i pennsylvanians, oggi Fetterman, 51 anni, è una star nazionale. In totale stile 2020, la scalata verso il successo è partita da un tweet.

