Il sapore della Georgia, terra dei rimpianti che non sa lasciare il suo passato

Una terra dove si è lottato per riparare i torti della storia. I giovani e gli afroamericani hanno premiato Joe Biden e Kamala Harris. Ma i repubblicani rimangono ancora dominanti. Attesa per il ballottaggio al Senato

Per la Georgia è difficile lasciare il passato. Non sono bastate le Olimpiadi del ’96, non è servita la riprogettazione delle città, Atlanta divenuta metropoli, Athens college town per antonomasia (c’è la suburbana Sparta, poco lontano, per riequilibrare il mito), Savannah meta turistica a base di “sweet south”, magnolie e rimembranze frou frou.

