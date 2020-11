La fine di Zawahiri

Ayman al Zawahiri, il successore di Osama bin Laden alla guida di al Qaida, è morto per cause naturali un mese fa nel suo covo – quindi molto probabilmente in Pakistan. La cupola che decise gli attacchi dell’11 settembre 2001 si è quasi del tutto estinta e nell’assoluta maggioranza dei casi non si è trattato di morti naturali ma del risultato della caccia portata avanti da diciannove anni dall’antiterrorismo americano. Zawahiri se ne va dieci anni dopo Bin Laden, scovato dalla Cia e dai Navy Seals in una villa isolata nel nord del Pakistan. La notizia della fine di Zawahiri circola nel sottobosco degli specialisti del jihad e non segue la solita dinamica che si osserva in questi casi: raid americano e notizia che fa il giro del mondo in pochi minuti. Il medico egiziano era un leader storico del terrorismo islamico ed era stato lui in Afghanistan a fare da riferimento ideologico per Bin Laden, che allora era soltanto il rampollo esaltato di una ricca famiglia saudita, scappato di casa per fare la guerra. L’allievo aveva in fretta superato il maestro per carisma interno e per notorietà internazionale. All’apice della sua potenza, al Qaida si era fatta conoscere per sadismo, violenza indiscriminata e fanatismo. Rimasto da solo a guidare l’organizzazione, il logoro Zawahiri era stato sopraffatto dal ruolo. Pubblicava lunghe lezioni di teologia estremista che erano considerate molto noiose, ma era pur sempre il capo dell’organizzazione più fanatica tra i gruppi terroristi islamici prima dell’arrivo dello Stato islamico. La sua morte assieme ad altre notizie segna il passaggio verso un mondo nuovo, dove le minacce non hanno ancora un volto ben preciso. Ancora non sappiamo chi si farà avanti nella catena di comando per prenderne il posto, anche se ci sono già discussioni in corso negli spezzoni del gruppo sparsi in Siria e in Afghanistan.

