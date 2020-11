Tutte contro Cummings. Le donne di Downing Street sconfiggono il braccio destro di BoJo

L’alleanza tra le donne di Downing Street ha sconfitto Dominic Cummings, il potente braccio destro del premier Boris Johnson. Negli ultimi giorni si è consumato l’ennesimo scontro intestino tra i consiglieri del primo ministro che ha portato alle dimissioni di Lee Cain, portavoce e spin doctor del governo e alleato di fiducia di Cummings. Cain aveva chiesto di diventare chief of staff, un importante ruolo di coordinamento nella macchina governativa. Il chief of staff occupa la stanza accanto al premier a Downing Street; il capo del governo non può fare nulla a sua insaputa.

