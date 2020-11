La Commissione europea accusa Amazon: "Competizione sleale con i piccoli venditori"

La Commissione europea oggi ha accusato Amazon di aver abusato in modo illegale della sua posizione dominante come fornitore di servizi di vendita online in Germania e Francia, aprendo la strada alla possibilità di una multa da diverse miliardi di euro contro il colosso americano. “Amazon potrebbe avere usato su ampia scala dati sensibili di venditori indipendenti per competere contro di loro”, ha detto la vicepresidente responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, annunciando che il colosso avrà “alcune settimane” per rispondere alle obiezioni della Commissione.

Pubblicità

Pubblicità