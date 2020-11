I diari privati di Mr Barber

L'aneddoto più interessante riguarda Dominic Cummings, il braccio destro di Boris Johnson e architetto della campagna della Brexit, che va nella redazione del Ft nel marzo 2016, poco prima del referendum sull’Europa. Cummings dice di non avere alcuna idea dei contraccolpi economici della Brexit, un tema che la “gente comune” non capisce. Dopo un momento di silenzio Cummings chiede preoccupato: “Questa conversazione è registrata?”. Barber risponde: “Non ti preoccupare Dominic, è pieno di persone che vengono al Financial Times e mostrano disprezzo per la gente comune”

All’indomani del referendum sulla Brexit la redazione del Financial Times è in “uno stato di choc”. Per prima cosa il direttore Lionel Barber chiama il proprietario del giornale a Tokyo per rassicurarlo; poi fa un discorso motivazionale alla redazione: “Questo non è il voto che ci saremmo aspettati o che avremmo voluto. Ma adesso dobbiamo fare il nostro lavoro: produrre un grande giornale e un grande sito”. Poche ore prima Barber si era addormentato bevendo un Bourbon con ghiacchio e pregustando la vittoria del Remain. In serata il direttore dell’FT aveva parlato con Mario Draghi, il presidente della Banca centrale europea, e Ana Botín, la numero uno della Banca Santander, e aveva assicurato loro che la Gran Bretagna sarebbe rimasta nell’Ue. Barber, che da gennaio non è più direttore dell’FT, mostra qualche senso di colpa. “Non abbiamo capito ciò che accadeva fuori dalle metropoli, non abbiamo preso sul serio Nigel Farage - spiega il giornalista alla presentazione del suo libro "The Powerful and the Damned", un racconto dei suoi quindici anni alla direzione del Financial Times (2005-2020) - Abbiamo visto la Brexit solo in termini economici e razionali, abbiamo ignorato l’emozione”.

