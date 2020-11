Joe Biden, uno schiaffo ai dolori della vita

Il passo indietro del 2015, quando rinunciò alla candidatura alle primarie democratiche. “Ero ancora in lutto. Mi assicurai di essere ottimista…”. La famiglia e la politica nelle parole del presidente eletto. Dal memoir “Papà, fammi una promessa”

Pubblichiamo un estratto dal libro di Joe Biden “Papà, fammi una promessa”, edito in Italia da NR edizioni. Il presidente eletto pubblicò questo memoir nel 2017. Il primo estratto racconta il momento in cui nel 2015 Biden decise di non candidarsi alle primarie del Partito democratico. Il secondo estratto è l’epilogo del memoir.

Sapevo che una candidatura contro Hillary sarebbe stata complessa, ma pensavo di poter vincere. Doveva essere stato molto duro per lei decidere di candidarsi, perché sapeva che i suoi detrattori storici le avrebbero dato la caccia. E infatti lo fecero. Davanti agli attacchi senza sosta dei Repubblicani e alle critiche della stampa, i suoi numeri nei sondaggi iniziarono a scendere. Bernie Sanders era dato undici punti davanti a lei in New Hampshire e i due erano alla pari in Iowa. Hillary non riusciva a spostare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica dalla questione delle sue email e dai soldi che aveva guadagnato con i suoi discorsi a Wall Street. Non so quanto importasse, ma secondo i sondaggi andavo meglio di lei anche negli uno contro uno teorici contro i candidati Repubblicani. “Per essere uno che non si è ancora nemmeno candidato”, disse il direttore dell’istituto demoscopico della Monmouth University, “Biden si sta sicuramente facendo molto spazio a danno della favorita”. Il sindacato dei pompieri aveva deciso di non fare alcuna dichiarazione di sostegno finché io non avessi deciso cosa fare. Il capo del sindacato dei lavoratori dell’auto continuava a parlar bene di me in giro. Tutto questo stava dando grandi preoccupazioni allo staff di Hillary. Era chiaro che il comitato Clinton temeva la mia potenziale discesa in campo.



Cominciò a svilupparsi una nuova dinamica. Da mesi Steve e Mike ricevevano le telefonate dei loro amici che lavoravano nel comitato Clinton o che avevano lavorato con lo staff del presidente Obama. Li chiamavano per tastare le acque. Allora, ragazzi, che si dice? Non state facendo sul serio, vero? Ora però il tono di quelle telefonate era cambiato. I collaboratori non diffondevano più in giro la vecchia tesi per cui la mia campagna sarebbe stata velleitaria, donchisciottesca, autodistruttiva. Ora dicevano che una mia eventuale candidatura sarebbe stata così forte e potente che avrebbe spaccato il partito in due, o avrebbe sottratto così tanti voti a Hillary che alla fine le primarie le avrebbe vinte Bernie. A quel punto, le elezioni presidenziali sarebbero state perse in partenza. Alcuni importanti consiglieri di Obama continuavano a dire a Steve e Mike che non avremmo potuto vincere. Come fate a non capirlo?



La verità è che sia io che il mio team ci trovavamo bene nel ruolo degli sfavoriti, a quel punto della campagna elettorale. E le crescenti resistenze che stavamo incontrando ci rendevano un po’ più arrabbiati e molto più determinati. Steve non faceva altro che ripetere a tutti che mi ero guadagnato il diritto di decidere da solo il mio futuro; e che nessuno avrebbe dovuto dare per scontato l’esito di un’elezione primaria ancor prima che si cominciasse a votare. All’inizio di ottobre le persone del mio staff stavano entrando in forma, come si dice.



Organizzammo per il 5 ottobre una riunione per stabilire in modo conclusivo se fossimo o no in grado di costruire un team di primario livello sul territorio, e raccogliere i soldi necessari. Steve e Mike vennero con Greg Schultz e Michael Schrum, che stavano lavorando a questo tentativo fin da luglio. C’erano Jill, Val e Hunter. E Ted Kaufman. Ma il circolo si era allargato, durante quelle settimane, e ora comprendeva anche persone come Bob Bauer e Anita Dunn, che erano state fondamentali durante le campagne elettorali di Obama. Bob, che era stato consulente legale della Casa Bianca, aveva trovato un accordo col suo studio legale perché nel tempo libero potesse farmi da consigliere, finché non avessi deciso cosa fare. Restai ad ascoltare un po’ di discussioni tecniche, all’inizio, e fui molto sorpreso di apprendere che fossimo ancora pienamente in tempo per presentare ufficialmente la candidatura in tutti gli stati. Sapevamo esattamente di quanti soldi avremmo avuto bisogno nei primi quattro stati e avevamo i mezzi per raccoglierli, nonostante avessimo deciso di non usare i “Super PAC” che permettono di ricevere donazioni illimitate dai super-ricchi. Avevamo raccolto gli impegni di più di cinquanta persone, ognuna delle quali aveva raccolto fino a 250.000 dollari per le campagne Obama-Biden del 2008 e del 2012 ed era disposta a fare lo stesso per la campagna Biden 2016. Dovevamo solo chiedere.



Greg Schultz aveva identificato i responsabili delle campagne sul campo in Iowa, New Hampshire, Nevada e South Carolina. E aveva trovato anche degli ottimi organizzatori per stati chiave come la Pennsylvania, l’Ohio e la Florida. C’erano ancora molte persone talentuose libere da incarichi, ed erano pronte a salire a bordo. Anita Dunn, ex capo della comunicazione di Obama, era già dei nostri. Pete Rouse, che era stato il vicecapo dello staff di Obama, era pronto a unirsi a noi. Mi rendeva orgoglioso vedere tante persone dello staff di Obama e della Casa Bianca, anche membri del governo, pronte a darmi una mano.



Avevamo messo insieme una notevole lista di dichiarazioni di sostegno. Anita aveva preparato un piano di comunicazione per cui avremmo dovuto annunciare ufficialmente la candidatura entro due o tre settimane. Avevamo già trovato a Wilmington gli uffici in cui insediare il quartier generale. Alla fine della riunione era chiaro a tutti che saremmo stati in grado di costruire un team di primario livello e raccogliere i soldi necessari per competere nei primi quattro stati in cui si sarebbe votato per le primarie. All’inizio di luglio non ero sicuro di niente di tutto questo, ma il 5 ottobre ne ero certo. A quel punto c’era una sola cosa che poteva fermarmi, ed ero io.



Il giorno dopo, il 6 ottobre, uscì un articolo su Politico che mi buttò davvero giù. Il mio staff non voleva nemmeno che ne leggessi il titolo. “Esclusivo: è stato proprio Biden a far trapelare alla stampa l’ultimo desiderio del figlio morente”. Il testo diceva: “Joe Biden sta facendo girare le valutazioni politiche sulla sua candidatura intorno al suo figlio defunto. Lo sta facendo fin dal primo agosto, il giorno in cui l’editorialista Maureen Dowd, nota critica di Hillary Clinton, ha scritto l’editoriale che è stato un punto di svolta nelle ipotesi sul futuro politico di Biden… La fonte di quella notizia – la storia per cui l’ultimo desiderio di Beau fosse una candidatura di suo padre – era stata proprio Biden, che di fatto ha usato il New York Times per farsi pubblicità gratis”.



Probabilmente dovevo aspettarmelo.



Eppure quell’articolo andava oltre i miei peggiori timori, in termini di cosa avrebbero fatto i miei avversari e che tipo di opposizione avrei incontrato. L’idea che potessi usare la morte di mio figlio per trarne un vantaggio politico mi faceva venire il voltastomaco. Non pensavo che qualcuno avrebbe potuto credere a quell’accusa, ma mi arrabbiai molto. E compresi il rischio di quell’arrabbiatura, specialmente nel mio stato emotivo di quei giorni. Se qualcuno avesse detto qualcosa del genere davanti a me, non ero sicuro che sarei riuscito a contenermi. E avrei potuto dire o fare qualcosa di cui poi mi sarei pentito.



La riunione operativa che poi risultò essere l’ultima durò fino alla tarda serata di giovedì 20 ottobre. Lo staff stava ancora discutendo gli aspetti più tecnici quando notai che Mike Donilon mi fissava. Mike mi conosceva da trent’anni. Avevamo costruito insieme l’impianto politico di quella candidatura, ed era stato lui più di altri a respingere gli scettici durante quei mesi. “Non toglietegli questa cosa”, diceva loro. Mike mi raccontò poi che quella sera, mentre ci avvicinavamo al momento della scelta, vedeva la mia mascella serrarsi sempre di più. Avevo la faccia del dolore, mi disse. Mike sapeva anche che Jill mi avrebbe sostenuto in qualsiasi mia decisione, ma scorse paura anche nei suoi occhi. A un certo punto incrociai il suo sguardo e con un gesto cercai di dirgli: Cosa c’è, Mike?



“Non credo che tu debba farlo”, disse.



Era la prima volta in due anni di discussioni che esprimeva un parere negativo sulla mia candidatura. Capii che Mike non mi stava parlando da stratega politico, perché sapevo quanto credesse profondamente nella mia candidatura e perché sapevo che anche lui, come me, era convinto che potessi vincere. Mi stava parlando da amico.



Quando mandai tutti a casa, quella sera, arrivò il momento di decidere. E lo feci. La prima persona a cui lo dissi fu Jill, poi parlai con Hunter e Ashley.



Il giorno dopo, appena mi svegliai, telefonai al presidente Obama e lo misi al corrente. Poi chiamai Steve e Mike. Steve sentì il capo dello staff della Casa Bianca, che gli disse che il presidente gli aveva comunicato di voler fare ogni cosa in suo potere per darmi una mano, qualsiasi cosa volessi fare a fronte della decisione di non candidarmi. Barack si offrì generosamente di stare accanto a me durante il mio annuncio e mi invitò a farlo dal Giardino delle Rose, proprio dietro lo Studio Ovale. Mike e Steve mi raggiunsero all’Osservatorio, quella mattina, e vennero in macchina con me durante il tragitto verso la Casa Bianca, così che potessimo mettere a punto il mio discorso. “È la cosa più giusta per la mia famiglia”, dissi a Mike. “Ed è la cosa più giusta per me”.



Il presidente accolse me e Jill nello Studio Ovale per discutere insieme del mio annuncio, e non avrebbe potuto essere più di supporto. Sapevo di aver preso la decisione giusta, quando mi avviai nel Giardino delle Rose con Jill da una parte e Barack dall’altra, per spiegare al paese che non potevo prendermi l’impegno della candidatura. Il tempo era scaduto. I tempi di un lutto, spiegai, “non rispettano né hanno a cuore cose come le scadenze per presentare le firme, i dibattiti televisivi, le primarie”. E io ero ancora in lutto.



Mi assicurai di essere ottimista, di tenere su le spalle, di sorridere. Non avevo un discorso scritto, solo pochi appunti, ma volevo che fosse chiaro che ero ancora ottimista per il futuro del nostro paese e che non avrei smesso di intervenire e dire la mia. “Credo sia necessario mettere fine a un modo di fare politica partigiano e divisivo che sta lacerando il paese, e credo che saremmo perfettamente in grado di farlo, se volessimo. Sono cose meschine. Sono cose da persone piccole. E stanno andando avanti da troppo tempo. Io non credo, al contrario di altri, che sia ingenuo pensare di parlare con i Repubblicani. Non penso che dovremmo guardare i Repubblicani come dei nostri nemici. Sono i nostri avversari, ma non sono i nostri nemici. E per il bene del paese, dobbiamo essere in grado di lavorare insieme… Non credo che il paese possa sopportare altri quattro anni di battaglia campale”. Poi, come se avessi avuto un ripensamento, dissi che avevo un solo rimpianto. “Se avessi potuto scegliere”, dissi, “sarei voluto essere il presidente che mise fine al cancro, perché è possibile”.



Mike era lì nel Giardino delle Rose, quel giorno, a osservarmi. “Joe Biden sembrava un po’ meno addolorato”, avrebbe detto poi, “e un po’ meno vivo”.

Ero di nuovo in volo, il 6 dicembre, aggiungendo così altre miglia al milione già percorso durante il mio incarico di vicepresidente. Stavo andando a Kiev. Ero stato invitato a parlare al Parlamento ucraino, la Rada, e sapevo che sarebbe stato il discorso più importante che avessi mai pronunciato in Europa. Alla fine del 2015, l’Ucraina si trovava davanti a un bivio storico. Volevo enfatizzare quel momento, e ricordare agli uomini e alle donne della Rada che erano sul punto di ottenere qualcosa di straordinario; ma anche che, come la gran parte delle cose migliori della vita, quel risultato era anche straordinariamente fragile. Avevo lavorato sui temi del discorso per settimane, concentrandomi non solo sulle parole ma anche sul tono. Stavo ancora lavorando sul testo mentre il mio aereo volava verso est, verso l’Europa.



In cima ai miei pensieri c’erano i circa cento civili ucraini che erano stati uccisi quasi due anni prima durante la “Rivoluzione della Dignità”, le proteste a Kiev che avevano dato inizio alla crisi: i “Cento Eroi Celesti”, come li chiamavano in Ucraina. Queste persone erano ormai considerate dei martiri, caduti per la causa della libertà e dell’indipendenza, ma erano stati esseri umani, fatti di carne, sangue e ossa, con speranze e sogni: ero consapevole del dolore autentico che avevano sofferto cento famiglie che avevano perso i loro mariti, padri e figli, le loro mogli, madri e figlie, e di quello delle migliaia di persone che di quei morti erano affezionati amici. Queste migliaia di ucraini potevano ancora trovare una qualche forma di sollievo nella possibilità che quelle vite non fossero andate perdute invano, e che fossero riscattate da un nuovo glorioso inizio per la loro nazione. Tra fuoco e ghiaccio, circondati da cecchini, i Cento Eroi Celesti hanno pagato al mondo il prezzo più alto di tutti, avrei detto nel discorso che stavo rileggendo. Il loro sangue e il loro coraggio hanno dato al popolo ucraino una nuova possibilità di libertà. Il loro sacrificio, per essere chiari, oggi è il vostro dovere.



Il governo ucraino non aveva più molto tempo. L’economia del paese stava scricchiolando, mentre Vladimir Putin continuava a premere sui punti più deboli del paese: la fornitura di energia, il mercato azionario, la venalità endemica sia nei suoi affari che nella sua politica. La corruzione stava strozzando la crescita economica del paese, stava svuotando l’esercito e stava distruggendo la fiducia della popolazione nel governo. La Rada aveva creato una nuova Agenzia nazionale anticorruzione e l’aveva dotata di procuratori e investigatori, ma nessuno era ancora stato incriminato e le tangenti erano ancora diffusissime in entrambi i principali partiti del paese. Lo stesso procuratore generale era a sua volta sospettato di essere corrotto. I parlamentari più volenterosi erano scoraggiati; uno di loro si chiese se l’Ucraina non si sarebbe divisa a breve, smettendo di essere uno stato. Sembrava ormai probabile che il sacrificio dei Cento Eroi Celesti – così come quello delle migliaia di altri ucraini morti nei combattimenti successivi alle prime proteste – sarebbe stato vano. Questo era il contesto verso cui stavo viaggiando, in quella che sarebbe stata la mia prima visita in Ucraina dopo quel Ringraziamento di un anno prima.



Il volo verso l’Europa dell’est ci portò attraverso l’Oceano Atlantico del nord: durante la tratta, nelle belle giornate, il primo pezzo di terra che si riesce a scorgere è l’Irlanda, un luogo molto importante nella mia storia e in quella della mia famiglia. Uno dei miei colleghi al Senato, Daniel Patrick Moynihan, una volta fece questa semplice ma profonda osservazione, riguardo tutti noi che abbiamo antenati irlandesi: “Rifiutarsi di capire che la vita prima o poi ti metterà al tappeto vuol dire rifiutarsi di capire l’irlandesità della vita”.



Sapevo quanto fosse vero prima ancora di sentirlo dal senatore Moynihan, come lo sa chiunque sia – come me – discendente dei Blewitt della Contea di Mayo, dove il fiume Moy si allarga per confluire nell’Oceano Atlantico, e dei Finnegan della Contea di Louth, la più piccola contea tradizionale irlandese, affacciata sul mare d’Irlanda. Ero stato messo al tappeto abbastanza da comprendere l’irlandesità della vita, e quell’ultimo anno me lo aveva ricordato di nuovo.



Ma la storia della mia irlandesità non finisce qui, anzi. “Abbi fede, Joey”, mi diceva mio nonno Finnegan ogni volta che lo salutavo dopo avergli fatto visita. “Ricordati che la miglior goccia del tuo sangue è irlandese”. Noi irlandesi, ci piace dire in giro, siamo le uniche persone al mondo che hanno nostalgia del futuro. Non ho mai smesso di sognare. Non ho mai smesso di credere nelle possibilità. Volare sopra l’Oceano Atlantico sull’Air Force Two e lavorare su quel discorso mi ricordava tutto questo, e mi ricordava anche un’altra grande forza della vita: una che avrei voluto condividere con tutti i parlamentari della Rada.

Una cosa che ho imparato, lavorando con i leader politici di tutto il mondo, è che sono molto più simili a me di quanto non lo siano. La gran parte di noi ambisce alla stessa cosa: l’opportunità di contribuire a creare qualcosa di significativo per il proprio paese; la possibilità di far parte di un momento storico ed essere ricordati per il proprio coraggio e le proprie idee. Credevo quindi che questo argomento avrebbe potuto scuotere quei parlamentari. Quando ero appena un adolescente, mia madre mi chiedeva cosa avrei voluto fare da grande. Io avevo sempre soltanto una risposta a questa domanda: volevo fare la differenza, volevo essere in qualsiasi modo parte di un cambiamento storico. Credo che all’epoca lo dicessi pensando al movimento per i diritti civili dei neri.



È innegabile che questa spinta può essere molto forte, e credo che metterla al servizio di qualcosa di buono sia la nostra migliore speranza per il futuro. Anche per questo, lavorando al testo del discorso, sapevo che avrei dovuto fare molto più che limitarmi ad annunciare ai legislatori ucraini lo stanziamento di altri 190 milioni di dollari di aiuti; o assicurare loro che gli Stati Uniti e i loro alleati avrebbero continuato a sostenerli davanti alle pressioni militari ed economiche di Putin, e a difendere il loro diritto alla sovranità, a decidere per sé e scegliere i propri alleati; o ricordargli che avrebbero dovuto continuare a lottare contro la corruzione dilagante nella loro classe politica. Niente di tutto questo sarebbe stato abbastanza per farli arrivare all’obiettivo. Sentivo di dovergli ricordare che avevano uno scopo più alto e nobile.



Mentre mi apprestavo a prendere la parola davanti alla Rada, il 7 dicembre, volevo fare appello a qualcosa che andasse oltre il loro immediato interesse personale: la possibilità di lasciare in eredità ai loro figli e ai loro nipoti la libertà e la democrazia che per secoli non avevano avuto. Dissi loro che era arrivato il momento di creare in Ucraina una democrazia vera, indipendente, sostenibile, che ricordasse la rivoluzione statunitense di oltre due secoli prima. “Quel movimento cominciò quando alcune persone benintenzionate si fecero avanti negli organi legislativi che rappresentavano all’epoca le regioni dell’America coloniale – il Massachusetts, la Pennsylvania, la Virginia, luoghi con interessi molto diversi tra loro – e dichiararono che in ognuna di queste regioni sarebbero valsi i diritti intrinsechi di un popolo libero… il diritto innato di ciascuno alla libertà”, dissi loro. “Queste persone presero in mano un continente vasto e un popolo diversissimo – quello che John Adams, uno dei Padri Fondatori e futuro presidente, chiamava “una macchina sgangherata” – e plasmarono quella macchina sgangherata fino a farla diventare una democrazia rappresentativa e unita, dove le persone vedevano se stesse innanzitutto come americane, e soltanto dopo come cittadine della propria regione”. Quella conquista mise Washington, Adams, Jefferson, Franklin, Madison, Hamilton e decine di altre persone nei libri di storia, per sempre.

“Avete l’opportunità storica di essere ricordati come la Rada che finalmente, e per sempre, costruì i pilastri della libertà che il vostro popolo ha desiderato e ha bramato per così tanti anni. Questo è il vostro momento. Questa è la vostra responsabilità”. Dovevano mettere da parte le faziosità e i campanilismi, e lottare per quello che Edmund Burke chiamava il “bene comune”. Se ci fossero riusciti, ne ero convinto, i loro nipoti avrebbero citato i loro nomi in modo solenne e riverente. “E’ tutto nel vostro potere”, dissi ai parlamentari della Rada. “È tutto nelle vostre mani e in quelle di nessun altro”.



Quando ero giovane, nessuno mi disse mai che dedicare tutto il mio tempo alla politica e al servizio pubblico sarebbe stato semplice; così come nel resto delle cose della vita, non ho mai pensato che la politica sarebbe stata priva di delusioni e angosce. Ma ho sempre creduto che ne valesse la pena. Avendo ricoperto una carica elettiva fin da quando avevo ventisette anni, sono arrivato presto alla conclusione che tutte le cose buone sono difficili da ottenere e richiedono tempo. Potrebbe passare una generazione o più prima di sapere se la Rivoluzione della Dignità in Ucraina avrà la meglio. Così come servirà una generazione o più per sapere se l’investimento che gli Stati Uniti hanno fatto in Honduras, El Salvador e Guatemala servirà a trasformare davvero questi paesi in nazioni democratiche e sicure, con economie che prosperano e una classe media ben istruita. Così come dovremo aspettare una generazione o più prima di sapere se tutto il sangue e le risorse sacrificate in Iraq – compresi gli sforzi di Beau e di centinaia di migliaia di soldati statunitensi come lui – porteranno alla nascita di una democrazia unitaria e inclusiva, costruita sulla libertà e la tolleranza religiosa. Anche nel mio ultimo anno alla Casa Bianca, ero determinato a fare il massimo per continuare a far muovere le cose nella direzione giusta. Come stavamo già facendo.



Più o meno una settimana dopo il mio ritorno da Kiev, il Congresso degli Stati Uniti approvò uno stanziamento di 750 milioni di dollari per i paesi dell’America Centrale: un obiettivo nel quale avevo investito un’enorme quantità di tempo, nonché la mia personale reputazione. Quei fondi erano il triplo di quelli stanziati l’anno precedente, e sarebbero serviti a sostenere i governi e i leader politici della regione nell’approvare le riforme necessarie a dare ai loro cittadini uno Stato che rispondesse alle loro esigenze, più sicurezza e più opportunità. Poi, nell’ultima settimana di dicembre, con l’aiuto dei consiglieri militari statunitensi e più di seicento bombardamenti della coalizione internazionale contro gli obiettivi dell’ISIS, le forze di sicurezza irachene riconquistarono Ramadi, cacciando i jihadisti. La coalizione sciita e sunnita del primo ministro Abadi si era ripresa la città e l’aveva difesa. I comandanti di Abadi stavano già preparando i piani per liberare altre città strategiche nella provincia di Anbar, per poi eventualmente marciare verso Mosul. Fui orgoglioso di essermi battuto per lui quando nove mesi prima mi aveva telefonato per dirmi che gli serviva il mio aiuto. Penso di aver fatto la differenza.



Il presidente Obama aveva una sorpresa in serbo per me durante il suo ultimo discorso sullo stato dell’Unione, nel gennaio del 2016. “Qualche mese fa il vicepresidente Biden ha detto che se ci fossimo dati un nuovo grande obiettivo, come quando puntammo ad andare sulla Luna entro dieci anni, l’America avrebbe potuto curare il cancro”, disse durante il suo discorso. “Stasera, quindi, annuncio l’inizio di un nuovo sforzo nazionale per provarci. E dato che ha passato gli ultimi quarant’anni a lottare per tutti noi su così tante questioni, ho deciso di dare a Joe il comando delle operazioni. Per tutti i nostri cari che abbiamo perso, per tutti quelli che possiamo ancora salvare, facciamo che sia l’America il paese che troverà la cura contro il cancro, una volta per tutte. Che ne dici Joe?”. Appresi la notizia in quel momento, insieme al resto del paese. Il presidente si voltò verso di me e annuì, io alzai lo sguardo e vidi i miei ex colleghi parlamentari, di entrambi i partiti, alzarsi in piedi e applaudire. Mi diede la speranza che avremmo potuto fare qualcosa di significativo.



Barack aveva visto cosa aveva passato la mia famiglia negli ultimi anni: e aveva visto non solo i momenti peggiori, ma anche quelli in cui il genio e l’impegno dei medici dell’Anderson ci avevano dato una vera speranza. Mi aveva ascoltato pochi mesi prima, nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, mentre parlavo del mio unico vero rimpianto nel rinunciare alla candidatura: che non sarei potuto diventare il presidente che avrebbe guidato il paese verso la fine del cancro, così come lo conosciamo oggi. Quando il presidente mi diede il comando di quella missione, tutte le persone presenti in aula sapevano che avrei avuto la completa autorità di avocare a questo scopo persone e risorse all’interno del governo, nonché di coinvolgere i migliori esperti del settore nel paese e all’estero. Era la prima volta che un presidente delegava a una sola persona un potere del genere per raggiungere quell’obiettivo. Il presidente mi stava dando un’opportunità eccezionale: la possibilità di aiutare a salvare altre famiglie da quello che noi avevamo appena passato.



Ho trascorso questi ultimi anni lavorando per accelerare la lotta contro il cancro. Credo che ci troviamo sul punto di una svolta vera e significativa, e ho deciso di dedicarmi soprattutto a due cose: trasmettere a tutte le persone coinvolte in questa lotta un senso di urgenza, e assicurarmi che i sistemi di prevenzione, ricerca e cura del paziente siano costruiti per trarre i benefici dal meglio che la scienza e la tecnologia del Ventunesimo secolo siano in grado di produrre. Stiamo per entrare nell’era in cui i supercomputer avranno la capacità di fare un miliardo di miliardi di calcoli al secondo, aumentando moltissimo le nostre possibilità di trovare nuove risposte grazie ai dati sanitari di migliaia di pazienti, se non di milioni. Sto lavorando per costruire sistemi e modelli che mettano al centro l’interesse della scienza, piuttosto che i singoli interessi particolari degli addetti ai lavori, e incentivino alla collaborazione e alla condivisione delle informazioni tra medici, ricercatori ed esperti dei vari centri oncologici nel nostro paese e nel mondo. Sto lavorando anche per far sì che i migliori strumenti di prevenzione e di cura siano accessibili a tutti, così che gli esiti delle terapie non dipendano dal posto in cui si vive, e per incentivare le case farmaceutiche a lavorare insieme per sviluppare e sperimentare nuove terapie combinate. Al centro di tutto c’è il desiderio di costruire un sistema e una cultura che mettano sopra qualsiasi altra considerazione gli interessi dei pazienti e delle loro famiglie. Ho imparato sulla mia pelle, nel modo più duro possibile, che affrontare un cancro è nel migliore dei casi un calvario costoso e terrorizzante, anche per la più forte delle famiglie. Dobbiamo identificare tutti gli ostacoli che chi soffre si ritrova davanti durante la malattia, considerarli tutti imperdonabili e lavorare duro per rimuoverli.



Questo sforzo incontra il sostegno di entrambi i partiti al Congresso e può usufruire del sostegno di tante aziende in tutto il paese, così come degli impegni di molte altre nazioni che vogliono collaborare con noi per far sì che il cancro non sia più la cosa con cui abbiamo a che fare oggi. È un obiettivo alla nostra portata, e raggiungerlo ci ricorderà qualcosa che il nostro paese sembra aver dimenticato: non c’è niente che non possiamo ottenere, noi americani, se decidiamo di impegnarci davvero. Non c’è sfida che non possiamo vincere. Sono più ottimista sul nostro futuro oggi di quando ero un ragazzo di ventinove anni e fui eletto al Senato per la prima volta. Il Ventunesimo secolo sarà un altro Secolo Americano.



Mentre scrivo queste parole – è l’estate del 2017 – ripenso alla domanda che Barack mi fece durante quel pranzo nel suo ufficio a gennaio del 2015. “Joe”, mi aveva chiesto, “cosa vuoi fare del resto della tua vita?”. La risposta che gli diedi allora vale ancora oggi. Anzi, è la stessa risposta che avrei dato tutte le volte che mi sono ricandidato al Senato degli Stati Uniti. La stessa risposta che avrei dato quando ho lasciato la mia carriera da senatore, dopo trentasei anni, per diventare vicepresidente. La stessa risposta che avrei dato prima della diagnosi di Beau, e durante tutta la sua battaglia contro il cancro, e ogni giorno da allora. La differenza, oggi, è che sento un’altra voce che me lo ricorda, una voce allo stesso tempo tranquilla e insistente. Fammi una promessa, papà. A prescindere da come andranno le cose, promettimi che starai bene. Dammi la tua parola, papà. Andrà tutto bene.



Beau non era stato esplicito su cosa intendesse, quella sera nella cucina di casa sua, poche settimane prima del nostro ultimo Ringraziamento insieme a Nantucket, quando mi aveva chiesto di fargli questa promessa. Non era necessario. Eravamo sempre stati in grado di concludere l’uno i pensieri dell’altro. Era chiaro cosa intendesse. E si sarebbe affidato a Hunt per assicurarsi che io mantenessi la mia promessa. Dal momento in cui è mancato, ogni giorno indosso al polso il rosario di Beau, per ricordarmi di cosa lui si aspettava da me. Dovrò assolvere a questo mio dovere, per sempre. Dovrò fare il mio lavoro di marito, di padre e di nonno. Dovrò aiutare Hallie a prendersi cura dei bambini, Natalie e Hunter. Dovrò esserci per Jill e Hunt e Ashley. Ma il vero punto non è la famiglia. Beau sapeva quanto è solida la nostra famiglia, sapeva che non c’è onda così forte che possa separarci. Aveva fiducia che saremmo andati avanti, uniti. C’erano moltissime cose che mi aspettavano fuori dalla nostra famiglia, e Beau era preoccupato che mi ritirassi dai miei obblighi verso il mondo esterno. Beau insisteva perché restassi fedele a me stesso e a tutte le cose a cui avevo lavorato per anni. Mi stava facendo promettere di restare coinvolto nella vita pubblica del mio paese e del mondo. Casa base, papà. Casa base.

Quindi, cosa voglio fare del resto della mia vita? Voglio passare più tempo possibile con la mia famiglia, e voglio contribuire a cambiare in meglio il mio paese e il mondo. Questo dovere mi dà molto più di uno scopo; mi dà qualcosa in cui sperare. Mi fa venire nostalgia del futuro.