La vittoria di Joe Biden inizia a farsi chiara. Ma siamo ancora molto lontani dalla fine

Difficilmente a questo punto può succedere qualcosa che confermi Donald Trump alla Casa Bianca. Ma ha preso molti più voti del previsto, dimostrando che il trumpismo non è solo un inciampo della storia

È il giorno dopo, siamo ancora qui, ognuno a fare il suo: gli uffici elettorali di Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina (e Alaska, ma lì il risultato è scontato per Trump), a contare; noi altri ad aspettare e ad aggiornare la pagina di CNN per sapere se questa storia è finita. E la risposta, lo anticipiamo subito, è no.

