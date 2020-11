Così la Brexit ha trasformato Londra nella capitale dei divorzi

Mentre il Premier Boris Johnson è a lavoro per divorziare nel miglior modo possibile dall’Unione Europea, tanti sudditi di Sua Maestà si stanno affrettando, più modestamente, a farlo dal proprio partner. Perché la Brexit porterà, tra le altre difficoltà, anche quella di veder accettato il nuovo status in diversi paesi della Comunità Europea. Sono infatti ben quattordici le nazioni della Ue che non hanno firmato l’Hague Convention (in vigore dal 1 dicembre 1983), un trattato che garantisce il riconoscimento del divorzio e delle separazioni legali.

