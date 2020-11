Qingdao, Slovacchia

Nel tentativo di cercare delle alternative ai lockdown e ai coprifuoco, la Slovacchia ha messo a punto un nuovo sistema: ha deciso di testare tutta la popolazione che ha più di nove anni in un fine settimana. Sabato e domenica, in tutta la nazione, erano stati allestiti 5.000 punti in cui venivano effettuati test antigenici gratuiti. E’ stato un sistema volontario, tuttavia chi non si è sottoposto al test, dovrà rimanere in isolamento per dieci giorni. Domenica, il primo ministro Igor Matovic ha scritto su Facebook che l’operazione è stata un successo e che circa l’un per cento della popolazione era risultato positivo. “Questo sarà un passo significativo per tutta la Slovacchia – ha detto Matovic – così capiremo come potremo vincere la lotta contro il Covid-19 senza uccidere l’economia”.

