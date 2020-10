C'è una rivolta tra i parlamentari europei

David Sassoli è riuscito a provocare una rivolta dentro al Parlamento europeo, dopo la decisione di limitare al minimo possibile la presenza di deputati, assistenti e funzionari nel palazzo di Bruxelles e di promuovere le riunioni in remoto, compresi dibattiti e i voti della plenaria. Ma, dietro alle accuse di aver chiuso il tempio della democrazia europea, si nasconde una motivazione più veniale: i soldi. Per la precisione l'indennità giornaliera da 323 euro, che i deputati europei ricevono per ogni giorno di presenza a Bruxelles, da certificare attraverso la firma su un apposito registro. A scatenare la rivolta contro Sassoli, infatti, è stata la decisione dell'ufficio di presidenza di chiudere per tutto il mese di novembre il “registro centrale di presenza”, dove i deputati appongono la firma per ottenere la diaria. “In ragione della situazione allarmante legata alla diffusione del Covid.-19, in particolare a Bruxelles dove attualmente il 4 per cento della popolazione è infettata ogni mese con una tendenza al rialzo, e al fine di minimizzare i rischi sanitari per i deputati, lo staff e altre persone che lavorano al Parlamento europeo, il presidente ha deciso il 27 ottobre 2020 che gli incontri degli organismi di governo del Parlamento, la plenaria, le commissioni ordinarie e straordinarie e i gruppi politici debbano tenersi solo da remoto senza la presenza fisica di persone che non siano il presidente e lo staff indispensabile del segretariato e il supporto tecnico", dice la lettera inviata ieri dall'ufficio di presidenza a tutti i deputati. Di conseguenza, il 28 ottobre è stato deciso "che il registro centrale di presenza rimarrà temporaneamente chiuso dal 2 al 30 novembre 2020". Apriti cielo. Dalle caselle email dei deputati è partita una raffica di lettere di protesta e accuse per chiedere a Sassoli di fare marcia indietro, riaprire il Parlamento europeo e soprattutto il registro centrale di presenza.

