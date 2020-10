Nel dubbio, tira fuori la Corea

Nell’ultimo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden si è parlato parecchio di Asia, ma molto più di Corea che di Cina. L’argomento Corea del nord era abbastanza facile per il candidato democratico, considerato che dopo due anni dal primo incontro della storia tra un presidente americano in carica e il leader nordcoreano a Pyongyang l’arsenale nucleare continua a crescere. Di sicuro un argomento più facile di quel campo minato che sono i rapporti (di entrambi) con Pechino. Biden ha criticato la strategia di Trump con il leader nordcoreano Kim Jong Un, ha detto che lui, da presidente, non vorrebbe mai dare “legittimità” – come invece ha fatto Trump – incontrando il leader, ma si concentrerebbe sulla denuclearizzazione. Il fatto è che più o meno nelle stesse ore, anche un altro leader parlava di Corea.

