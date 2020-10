Mancano 12 giorni alle elezioni e questa notte c’è stato l’ultimo dibattito tra i candidati. Se dovessimo riassumere il loro incontro/scontro in un tweet scriveremmo “Trumpe e Biden ascoltano i loro consiglieri”. Sì perché (ed è una buona notizia) i due candidati ieri si sono comportati come se per settimane avessero dovuto partecipare a riunioni su riunioni con consiglieri, strateghi e spidocros e che, abbiano, finalmente, fatto loro i consigli ricevuti. Consigli uguali e contrari, per altro, visto che uguali e contrari sono anche i due candidati e uguali e contrari sono anche gli elettorati a cui si dovevano rivolgere.

