Il MeToo a scoppio ritardato della Danimarca

Continuano a dimettersi politici accusati di molestie avvenute molti anni fa. Le parole della premier Mette Frederiksen che non vuole coprire le molestie, ma non vuole che la nazione e il partito socialdemocratico diventino "un posto in cui non puoi commettere errori, scusarti, accettare le conseguenze del tuo comportamento e poi andare avanti"