Seni, uova e altre rivoluzioni

Qualche mese fa in Giappone è diventato virale un tweet. Una ragazza raccontava di aver assistito a una scena, al supermercato: una mamma aveva un bambino in braccio e tra le mani un’insalata di patate pronta, e un signore più vecchio le si era avvicinato dicendo “ma come, sei una madre, non puoi preparartela da sola?”. In occidente la storia del “potesara ronso” (vuol dire: la polemica sull’insalata di patate) è diventata un episodio di “mansplaining”, cioè un uomo che in modo paternalistico dà delle spiegazioni non richieste a una donna. Ma nella società giapponese non c’è solo questo, e il motivo per cui quella storia è diventata virale è molto più profondo. Per settimane sui blog e i social network sono state pubblicate classifiche di piatti pronti disponibili nei supermercati nipponici, consigli di cucina e di genitorialità con il cancelletto #potesararonso.

