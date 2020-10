A Londra c'è un tormento in più. Il partito contro la cancel culture

In Inghilterra non capita spesso che un divo dello spettacolo entri in politica. Per questo l’opinione pubblica non è indifferente alla nascita di Reclaim, il partito fondato da Laurence Fox, l’attore diventato famoso per i suoi commenti incendiari contro il politicamente corretto. L’ascesa di Fox come attivista inizia quasi per caso lo scorso 16 gennaio negli studi della Bbc. Quel giorno l’attore partecipa a un dibattito in diretta che divide l’opinione pubblica. “Meghan non è vittima di razzismo”, risponde Fox a chi lo accusa di esprimere il “pregiudizio bianco”. “La Gran Bretagna è il paese più tollerante al mondo”, ribadisce l’attore. Quella sera – la prima in cui “ho detto ciò che pensavo veramente”, ha detto al Daily Telegraph – gli ha cambiato la vita. Nei mesi successivi Fox ha combattuto in prima fila la guerra culturale ed è diventato il paladino degli avversari del politicamente corretto.

