Per votare in America devi avere molte ore libere da passare in piedi

Negli Stati Uniti sono cominciate le operazioni di voto anticipato per evitare le attese lunghissime che di sicuro ci saranno il 3 novembre e quest’anno molto più che nel 2016. Anche per il voto anticipato però gli elettori americani sono costretti a fare code molto lunghe, fino a sei ore, e affrontano la faccenda come se fosse una prova di pazienza con sedie, viveri e arrivi strategici alle quattro del mattino. In molti parlano di “voter supression”, quindi della malpratica politica da parte delle autorità di ostacolare gli elettori il più possibile – quando le autorità fanno parte dello schieramento politico che sa di essere indietro nei sondaggi. Il ragionamento è: in quel determinato luogo gli elettori voteranno perlopiù contro il mio partito, quindi meno persone riusciranno a votare e minore sarà l’entità della sconfitta. Alcuni non avranno voglia di aspettare per ore. Altri tenteranno ma poi dovranno abbandonare la fila per andare a lavorare, perché non avranno voglia di prendersi un intero giorno di vacanza soltanto per votare. In alcuni casi, la voter suppression ha persino il potenziale per rovesciare i risultati: se riesco a scoraggiare abbastanza elettori avversari posso vincere le elezioni anche se in partenza i miei elettori erano molti meno.

