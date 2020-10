Trump first

Donald Trump ha deciso di giocare all’Allegro chirurgo in diretta tv – la tv è Fox News – assieme a Marc Siegel, medico ed esperto dell’emittente che sostiene che il Covid è come l’influenza, che l’utilizzo della mascherina come strumento di prevenzione non ha alcun fondamento scientifico e che l’idrossiclorochina è un buon antidoto contro il coronavirus. L’Allegro chirurgo è a distanza, Trump alla Casa Bianca e Siegel dallo studio di New York: per quel che si sa, il presidente degli Stati Uniti non ha ancora un test negativo come prova di guarigione, anche il solerte e devoto dottor Siegel preferisce mantenere le distanze. Ma Trump ha molte lezioni da dare su questa malattia che è stata “una benedizione del Signore” con una “cura” che è un “miracolo”.

