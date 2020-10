Kim Don Trump

Roma. “Non abbiate paura del Covid, non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato, sotto l’Amministrazione Trump, grandi farmaci&competenza. Mi sento meglio di vent’anni fa!”. Così Donald Trump ha annunciato ieri l’uscita dall’ospedale e dalla paura del Covid, “mi sento finalmente davvero bene”, si va avanti, andiamo avanti. Dopo giorni in cui si sono rincorse notizie una diversa dall’altra anche all’interno del team presidenziale, Trump annuncia la sua vittoria: ho battuto il Covid, lo possiamo battere tutti, non credete a chi dice che questa malattia ci deve condizionare e anzi “dominare”.

Pubblicità

Pubblicità