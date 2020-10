Ascari, droni e navi, la ricetta della Turchia per lasciare indietro l'Europa

Ieri sera è cominciato il Consiglio europeo e tra i dossier affrontati c’è la possibilità di imporre sanzioni alla Turchia, per punire le sue manovre aggressive nel mare di Cipro. La Turchia appare quasi ovunque nelle notizie dall’estero ed è nel mezzo di molte crisi – e spesso sono crisi che riguardano anche l’Italia. Ha un ruolo dominante a Tripoli in Libia, dove con un’esibizione di forza militare ha di fatto terminato la guerra civile. E’ coinvolta nella guerra appena ricominciata nel Nagorno-Karabakh tra armeni e azeri. E’ impegnata in uno scontro diplomatico molto rischioso con la Grecia e con Cipro. E’ spuntata fuori anche in Somalia, dove l’intelligence turca ha dato un contributo fondamentale per risolvere il sequestro di Silvia Romano.

