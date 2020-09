Lo scoop sulle tasse di Trump contiene altri scoop

Lo scoop del New York Times sulla dichiarazione dei redditi del presidente Trump oltre a essere la prima puntata di una serie contiene moltitudini di altri scoop, che verranno anche da altri giornalisti che adesso hanno i dati per continuare e confermare le loro scoperte. Si sono aggiunte mille direzioni d’inchiesta. Si sono aperte domande. Trump è un impostore che finge di essere un imprenditore di successo e invece è sull’orlo della bancarotta? Ha ignorato finché ha potuto la pandemia di Covid-19 perché non voleva perdere denaro dalle sue imprese, come i mall commerciali e i campi da golf, che devono restare aperti per fruttare? Il presidente continua a fare affari e a ricevere soldi dall’estero in conflitto d’interessi con il suo incarico? Questo scoop pubblicato domenica sera sposterà voti – a due giorni dal primo dibattito presidenziale e a trentasette giorni dalle elezioni, che sono anche di meno per i molti elettori che voteranno per posta?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni