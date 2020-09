Trump non ha ottenuto un granché con TikTok

Milano. Donald Trump ha sbraitato contro TikTok, ha creato e smontato alleanze, ha twittato, firmato ordini esecutivi, minacciato e vietato, ma se si va a vedere bene come stanno andando le cose, “l’accordo che il presidente ha benedetto non soddisfa le sue richiese e dà a Pechino molte ragioni per cui essere contenta”. Lo scrive Shelly Banjo di Bloomberg che si è fatta largo tra gli annunci e le polemiche ed è arrivata al punto: come spesso accade con questo presidente americano tanto ciarliero e torvo, le cose non stanno come lui le racconta. Se l’accordo tra ByteDance e Oracle regge, Trump non otterrà praticamente nulla di quello che voleva, in particolare non otterrà una cosa che ci riguarda tutti e che è alla base delle ostilità – non soltanto trumpiane – nei confronti della “app cinese”: impedire a TikTok di fornire i dati americani al governo di Pechino o di usare l’app per fare propaganda su scala mondiale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni