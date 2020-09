La disinformazione sui social c'è ancora, ma è diversa dal 2016. Ecco in cosa

Anche dopo lo scandalo Cambridge Analytica i giganti del web hanno compiuto solo piccoli passi: Facebook e Twitter faticano a scovare ciò che succede nel "sottobosco" in rete. I comitati privati e il ruolo dei figli di Trump

In èra Covid la componente fisica della campagna elettorale americana – dalla cartellonistica ai comizi – è ridimensionata e i partiti, i candidati e i comitati sono costretti a giocarsi le proprie carte quasi esclusivamente nel mondo “virtuale”, campo di battaglia che già nelle precedenti presidenziali si è rivelato scivoloso. I dirigenti delle OTT, in particolare dopo lo scandalo Cambridge Analytica, avevano assicurato al Congresso una rivoluzione interna, grandi cambiamenti verso una maggiore regolamentazione, più trasparenza e più risorse da dedicare a questo tipo di monitoraggio. A oggi, però, sembra che siano riusciti a compiere solo piccoli passi. Ce lo ricordano alcuni episodi recenti sulla campagna elettorale online per l’elezione del prossimo presidente americano.