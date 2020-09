Due persone sono state accoltellate vicino alla ex sede di Charlie Hebdo, a Parigi

La via è la stessa: rue Nicolas-Appert. Lì, dove al civico numero dieci stava la redazione di Charlie Hebdo. In quella stessa via, nell'XI arrondissement di Parigi, stamattina sono state accoltellate due persone. Ricoverate d'urgenza per le ferite riportate, una di loro, un uomo di cui s'ignora ancora l'identità, viene considerato in gravi condizioni.

