Al dibattito con Trump

S’apre la fase dei dibattiti nella campagna elettorale americana e i reporter sono a caccia di dettagli sui metodi di preparazione dei duellanti, Donald Trump, il presidente, e Joe Biden, lo sfidante democratico, per il primo incontro del 29 settembre. Non è una ricerca particolarmente soddisfacente, perché Trump ha detto che non si prepara, improvvisare sempre, improvvisare tutto, mentre Biden non ha scelto, come accade di solito, un suo consigliere che si metta nei panni (letteralmente: è una recita in costume) di Trump, preferisce molte domande da persone diverse, per poter così prevenire più colpi inattesi. La sorpresa insomma, se ci dovesse essere, sarà in diretta tv, ma gli americani sono generalmente indifferenti a questi dibattiti, quasi la metà di loro dice di aver già scelto per chi votare (non sarebbe un voto così polarizzato, altrimenti), e la discussione “chi ha vinto il dibattito?” si è già consumata in modo deprimente in passato, soprattutto nel 2016, l’anno in cui tutti i dibattiti li ha vinti Hillary Clinton e poi ha perso le elezioni. Trump che è uomo di spettacolo invece è sensibile agli applausi e infatti ha smesso di dire che Biden è vecchio e rimbambito e ha cominciato a ripetere che Biden è un grande oratore ed esperto nei dibattiti, così da abbassare le aspettative. Il candidato democratico ha il problema opposto: è difficile interloquire con uno che non finisce le frasi, cambia discorso, non risponde alle domande e ripete degli slogan.

