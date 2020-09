"Così, grazie a Lance Armstrong, ho risolto la guerra tra giornalismo cartaceo e digitale"

Parigi. Ai tempi in cui era direttore del Monde (2007-2011), il quotidiano dell’establishment parigino, Éric Fottorino prese una decisione rivoluzionaria per l’epoca: riunendo in un unico edificio le redazioni del giornale cartaceo e del web, che fino a quel momento avevano i loro uffici separati, rispettivamente nel Tredicesimo e nel Diciannovesimo arrondissement. “Non si conoscevano e non volevano conoscersi. Quelli che lavoravano per il web consideravano quelli del cartaceo come dei vecchi dinosauri che sarebbero spariti con la scintilla di internet, e quelli del cartaceo erano convinti che i giovani del web avessero le dite quadrate a forza di battere i tasti sulla loro tastiera”, ricorda Fottorino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni