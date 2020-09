Roma. Nella sequenza – mensile? settimanale? – di scandali che dovrebbero danneggiare il presidente americano Donald Trump ieri ne è arrivato uno che potrebbe danneggiarlo più del solito, a meno di due mesi dalle elezioni. Il sito del mensile Atlantic ha pubblicato un pezzo del direttore, Jeffrey Goldberg, che racconta come nella primavera 2018 mentre era in Francia per il G7 Trump rifiutò di andare a visitare il cimitero militare di Aisne-Marne, dove sono sepolti molti soldati americani morti durante...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.