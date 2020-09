Londra. Non era difficile prevedere che la nomina di Tony Abbott come consigliere del governo britannico avrebbe scatenato un putiferio. L’opposizione laburista e altri gruppi progressisti sono insorti contro l’ex premier australiano, un personaggio istrionico e controcorrente diventato famoso per le sue uscite sopra le righe. Venerdì sera l’esecutivo ha confermato che Abbott sarà uno dei consiglieri dell’Associazione britannica per il commercio, un vecchio ente governativo riesumato da Theresa May per dare lustro alla politica commerciale post Brexit. La netta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.