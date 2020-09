“È troppo pericoloso, basta. Onore a Charlie Ebdo”

Roma. “Il benessere dei dipendenti e dell’azienda è al di sopra del prezioso principio della libertà di espressione. Nessuna vignetta vale una vita umana e molti ricorderanno che diverse centinaia di persone hanno perso la vita sulla scia delle vignette su Maometto”. È programmatico, onesto e angosciante l’editoriale con cui il quotidiano danese Jyllands-Posten annuncia di non voler ripubblicare le caricature del Profeta dell’islam nei giorni in cui Charlie Hebdo le ripropone in prima pagina e si apre il processo...

