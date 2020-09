Roma. Facebook ha rivelato di aver rimosso tredici account e due pagine legate alla Internet Research Agency (Ira), l’agenzia di San Pietroburgo accusata dalle autorità americane di aver interferito nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016. Quest’anno a novembre gli Stati Uniti voteranno di nuovo e i social hanno tutto l’interesse a dimostrare di aver imparato la lezione e di essere in grado di stare attenti a come si muove sulle loro piattaforme la disinformazione, che questa volta sembra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.