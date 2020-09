Charlie Hebdo entra all’Eliseo

Roma. Ogni volta che Charlie Hebdo pubblicava le vignette su Maometto, il presidente e il primo ministro francesi facevano a gara a stigmatizzare il settimanale, come in un concorso di bellezza morale. Accadde nel 2006, quando Jacques Chirac parlò di “provocazioni” e Dominique de Villepin, primo ministro, di “ferimento delle convinzioni religiose” (Charlie stava andando a processo per “islamofobia”). E’ lo stesso Chirac che nel 1989, quando Salman Rushdie era già uccel di bosco, da sindaco di Parigi aveva detto:...

