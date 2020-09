Bruxelles. La Commissione cerca di correre ai ripari nel momento in cui la libera circolazione nell’Unione europea è nuovamente messa in discussione dall’unilateralismo di Viktor Orbán sulle frontiere e dalla frammentazione delle misure nazionali per contenere una seconda ondata di coronavirus. I commissari agli Affari interni e alla Giustizia, Ylva Johansson e Didier Reynders, ieri hanno scritto una lettera al governo ungherese per ricordare l’importanza dell’integrità dell’area Schengen e contestare l’applicazione discriminatoria delle restrizioni alle frontiere. “Ogni misura che non...

