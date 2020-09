Perché se dici che legge e ordine sono il presupposto della democrazia ti prendi di fascista

Milano. “Alla fine è successo, nelle nostre strade ci sono battaglie letali tra le due tribù della nostra politica polarizzata”, ha scritto Andrew Sullivan nella sua newsletter Weekly Dish, e se è di sicurezza che si occuperà la campagna elettorale americana d’ora in avanti, se il grido “law and order” sovrasterà tutto il resto, i democratici finiranno per perdere le elezioni. Negli ultimi giorni questo tema – le proteste estreme aiutano Donald Trump – sta diventando sempre più presente, con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.