Giro di boa per la convention repubblicana: due giorni sono andati, altri due sono dinnanzi a noi. Nella grande riunione, che poi in realtà riunione non è, del partito repubblicano, in questi giorni abbiamo visto emergere alcuni tratti della prossima campagna e (chissà) forse anche del prossimo Partito repubblicano. Barra a dritta Al secondo giorno di convention, Donald Trump e i suoi appaiono essersi stufati della manfrina per conquistare il voto di centro, così hanno spostato (di parecchio) il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.