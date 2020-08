Lukashenka gira per Minsk con il kalashnikov in mano perché vede nemici ovunque

Roma. Le ha provate tutte Aljaksandr Lukashenka per rimanere al potere. La violenza delle forze speciali contro i manifestanti. Poi gli appelli accorati agli operai: state attenti, fidatevi di me. Ha chiesto aiuto alla Russia, ha cercato qualche rassicurazione dal presidente Vladimir Putin. Ma era troppo tardi per fare qualsiasi cosa. Lukashenka ha giocato – male – ogni carta a sua disposizione e lo scorso fine settimana, mentre in piazza c’era una protesta enorme, non ha trovato nulla di più...

