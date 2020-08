Roma. E' iniziato il tour europeo del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, arrivato oggi a Roma. Ad accoglierlo però, per la prima volta in Italia dove le proteste contro l'autoritarismo cinese non sono praticamente mai avvenute, ci sarà una manifestazione fuori dal palazzo della Farnesina. E ci sarà anche Nathan Law, 27 anni, uno dei volti più noti del movimento pro-democrazia di Hong Kong, arrivato ieri a Roma: “Sono venuto qui in Italia per cercare di aumentare la consapevolezza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.