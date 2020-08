Bannon, fine di un falso ideologo senza idee

Invece del povero Bannon, un quattrinaro travestito da guru subito mollato dal suo ineffabile dante causa, dovevano arrestare quelli che lo hanno abbracciato come il loro pupazzo di riferimento e lo hanno eretto a monumento su piedi impastati di argilla (lasciamo perdere il fango e il muretto antistupratori fatto di tacos e la sottoscrizione guacamole, ché quelle sono cose da agenti federali e da giudici). Dovevano acchiappare i bannonisti della parrocchietta. I told you so. Per tempo ci si poteva...

