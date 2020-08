C'è posta per Trump

Roma. L’opposizione al presidente Trump negli Stati Uniti ha un contropiano per salvare il voto via posta degli americani il prossimo 3 novembre e vuole realizzarlo in tempi strettissimi perché considera questa faccenda un’emergenza nazionale. Da mesi funzionari statali e nazionali dicono ai cittadini americani che alle elezioni presidenziali potranno votare con una scheda mandata via posta, secondo regole certe che impediscono brogli, per evitare di esporsi al contagio da Covid-19. Il voto via posta ha anche altri vantaggi, come...

