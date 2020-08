Ieri il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di una svolta storica, perché anche gli Emirati come la quasi totalità dei paesi arabi non hanno mai riconosciuto lo stato di Israele. Soltanto l’Egitto e la Giordania hanno già fatto questo passo nel 1979 e nel 1994, ma entrambi sono paesi che hanno un confine – e interessi pratici – in comune con gli israeliani. Gli Emirati...

