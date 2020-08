I leader europei rinunciano alle vacanze. Ma ce n’è uno più invidiato degli altri

Roma. Sono vacanze a metà un po’ per tutti, vacanze in partenza, ferie appese a un “vediamo come va”. I leader europei non fanno eccezione, questi sono i giorni della loro pausa estiva, e loro, che di norma non si fermano mai, hanno deciso di rimanere vigili, a disposizione, sospesi e in attesa. O almeno molto vicini al loro posto di lavoro. Emmanuel Macron ci è abituato, lui che in agosto si trasferisce al Forte di Brégançon, dalla Costa Azzurra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.