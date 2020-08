Perchè le dimissioni del governo libanese sono un colpo per Hezbollah e per l'Iran

Il governo del Libano si dimette in blocco dopo meno di tre mesi di lavoro per le proteste di piazza. E’ la seconda volta nel giro di dieci mesi che i libanesi esasperati per l’inefficienza dei politici fanno saltare il governo e questa volta ci sono riusciti di slancio per la disastrosa esplosione che una settimana fa ha devastato la capitale Beirut e ha ucciso 163 persone. Le dimissioni di questo governo sono un colpo brutto per Hezbollah, il...

