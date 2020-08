La voce rotta di Tikhanovskaja, la donna forte della Bielorussia

Roma. Svjatlana Tikhanovskaja non è in prigione, è in Lituania e sulle spalle porta una scelta dolorosissima: aver lasciato la Bielorussia delle proteste; la Bielorussia arrabbiata con il dittatore che vuole rimanere al potere anche se non è stato eletto; la Bielorussia che manifesta perché è ancora convinta di poter ottenere il riconteggio dei voti delle elezioni di domenica. Tikhanovskaja era scomparsa lunedì, quando, dopo una riunione nel suo quartier generale in cui aveva detto che l’opposizione non riconosceva la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.