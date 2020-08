Gerusalemme. "Condividiamo il dolore del popolo libanese e ci rivolgiamo sinceramente per offrire il nostro aiuto in questo momento difficile". Con un tweet in arabo, pubblicato nella notte di ieri, il Presidente israeliano Reuven Rivlin ha commentato la drammatica vicenda dell’esplosione che a Beirut ha provocato centinaia di morti. Anche il portavoce dell'esercito per i media arabi Avichay Adraee ha twittato: "Abbiamo grande esperienza su come affrontare queste situazioni. È il momento di mettere da parte le controversie". Controversie che,...

