Il sindacato dei giornalisti del New York Times ha pubblicato un thread sul suo account Twitter @NYTimesGuild in cui fa una sintesi delle richieste rivolte al management del quotidiano durante un recente incontro. L’obiettivo è, scrive il sindacato, “una reimpostazione delle priorità per migliorare le condizioni di lavoro dei nostri colleghi di colore”. Secondo il sindacato, “la forza lavoro deve riflettere la nostra casa”, che è la città di New York, con “il 24 per cento di neri e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.