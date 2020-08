Non siamo un bancomat

Roma. Questa settimana l’Unione europea ha dimostrato di non essere del tutto disarmata contro chi lede lo stato di diritto e non rispetta i suoi valori non negoziabili. Sei città della Polonia, che avevano mandato la loro candidatura per ricevere dei sussidi (nell’ambito dei progetti di gemellaggio del programma Europe for Citizens) hanno visto rifiutata la loro richiesta. Queste sei città – Bruxelles non ha fatto nomi ma la stampa polacca ne ha rivelati tre: Wielun, Tuchów e Wilamowice –...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.