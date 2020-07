Sul confine nord di Israele

L’esercito israeliano ha risposto ieri a un’incursione da parte delle forze di Hezbollah al confine nord del paese, nella zona di Mount Dov, sulle alture del Golan. Secondo Israele, Hezbollah aveva superato la “linea blu” del confine e stava per attaccare una base dell’Idf israeliano ma è stato respinto: “Un incidente serio per la nostra sicurezza”, ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu. Hezbollah nega, dice che non stava facendo alcuna incursione, e che “il nemico è in ansia e...

