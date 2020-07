Nelle ultime settimane l’Amministrazione americana di Donald Trump ha deciso di usare una tattica nuova contro le proteste antirazziste ancora vive in alcune città americane. A Portland, Oregon, Trump ha inviato centinaia di agenti delle forze di polizia federali dipendenti dal dipartimento della Sicurezza interna, con il compito di reprimere le proteste con la forza. Questi agenti non rispondono agli ordini del sindaco di Portland né a quelli del governatore dell’Oregon, entrambi democratici, e usano tattiche dure da counterinsurgency: non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.