Il focolaio indipendentista spagnolo

In Spagna il primo mese di normalizzazione dopo i picchi della pandemia va piuttosto male. Da quando, un mese fa, sono state ridotte le restrizioni, si sono accesi centinaia di focolai e la curva del contagio ha ricominciato a salire, al punto che, rispetto alla situazione di fine giugno, la media dei contagi è cresciuta di quattro volte. I focolai più pericolosi sono in Aragona e in Catalogna, in quest’ultima comunità è particolarmente grave la situazione nelle province di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.