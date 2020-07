E allora, da che parte state sul 5G?

I nomi degli emissari sono eloquenti. Robert O’Brien, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, e Matthew Pottinger, il suo vice con un background molto dentro alle questioni cinesi, sono arrivati ieri a Parigi, ufficialmente per partecipare alle celebrazioni per la Festa nazionale francese di oggi. Ma la presenza dei due fedelissimi di Trump è in realtà l’occasione per organizzare alcuni bilaterali con i rappresentanti dei governi del G7 presenti a Parigi, tra cui Regno Unito, Germania e Italia....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.